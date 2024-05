Simpatico retroscena legato alla famiglia di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. In particolare sul nome di loro figlio, Nathan Falco…

C’è una ragione se il figlio di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore porta due nomi. Nathan Falco, infatti, non è stato scelto “per caso”. A svelarlo è stata proprio sua madre che è intervenuta nel podcast di Diletta Leotta, ‘Mamma Dilettante’. La conduttrice ha svelato un retroscena legato ad una lite avuta con il noto imprenditore al momento di scegliere proprio il nome di loro figlio.

Elisabetta Gregoraci e la lite con Briatore

Durante l’intervista con la Leotta, la bella Elisabetta ha svelato un retroscena legato all’arrivo di suo figlio Nathan e a cosa sia accaduto negli attimi precedenti al darlo alla luce. “Nathan si chiama così perché il suo nome significa ‘dono di Dio’. Anche se con Flavio abbiamo litigato per quel nome”, ha spiegato la donna.

“Infatti mio figlio ha due nomi si chiama Nathan Falco. Flavio voleva un nome che iniziasse per ‘F’. A me non piaceva il nome Falco mentre a lui non piaceva il nome Nathan. Prima di entrare in ospedale ho detto a Flavio: ‘Cambiamo nome e scegliamo uno che piace a tutti e due’. Lui ha detto ‘no voglio Falco’. E io: ‘Ok, io lo chiamo Nathan'”.

La gag in casa: “Da telefono azzurro”

La Gregoraci, durante il faccia a faccia nel podcast della Leotta, ha poi aggiunto altri particolari relativi a quanto accade in casa: “E quindi adesso le mie amiche lo chiamano Nathan mentre gli amici di Flavio lo chiamano Falco. Mio figlio ha due nomi e lo sa. A casa sembra di avere due bambini, io lo chiamo Nathan e Flavio lo chiama Falco. Una cosa da Telefono Azzurro, lo so…”, ha concluso sorridendo la showgirl con tanto di incredulità della padrona di casa Diletta.