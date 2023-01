Il popolo di Twitter è pronto a segnalare di tutto, anche un particolare caso che accomuna Amici 22 e il Grande Fratello Vip.

La noce moscata è l’argomento più in voga sui social. Dopo i fatti gravi avvenuti nella Scuola di Amici 22 e all’ipotesi che alcuni concorrenti abbiano sniffato noce moscata, il popolo del web non fa che parlare di questo. E, mentre le teorie – a tratti fantasy – sul talent di Canale 5 si moltiplicano di minuto in minuto, il popolo di Twitter fa notare come la spezia sia ampiamente utilizzata anche nella casa del Grande Fratello Vip.

Alberto De Pisis e la noce moscata: il video

In rete, infatti, sta facendo il giro un video in cui Alberto De Pisis, concorrente del Gf Vip, condisce il piatto che sta preparando con della noce moscata.

“Mmm…che buona la noce moscata”, commenta il vippone che, in più di un’occasione, è stato sorpreso a spendere parole di apprezzamento nei confronti della spezia dalle proprietà allucinogene.

Ormai, dunque, in rete non si parla d’altro e il momento cult che “incrimina” De Pisis fa pensare che anche i concorrenti del Gf Vip siano a conoscenza delle conseguenze che provoca la spezia.

“La noce moscata nel sugo di Alberto drogherà tutti i concorrenti”, “Forse Alberto la noce moscata l’ha messa davvero”, hanno commentato ironici sul web.

