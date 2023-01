La dottoressa che non ha vaccinato la cantante Madame contro il Covid spiega i motivi della sua scelta: l‘intervista a Zona Bianca.

La cantante Madame è finita al centro della cronaca nera per aver esibito un falso green pass. L’artista, in gara a Sanremo 2023, non è mai stata vaccinata contro il Covid-19, ma è riuscita ad ottenere il documento grazie ad un falso vaccino certificato dalla dottoressa Daniela Tecioiu Grillone. È stata proprio quest’ultima a svelare le motivazioni che l’hanno spinta a non vaccinare Madame.

Madame e il finto vaccino: parla il medico

“Quando serviva, che il paziente era disperato e non voleva morire si faceva un finto vaccino – ha ammesso il medico in collegamento con Zona Bianca – . Premetto e ripeto che non sono una no vax e non sono una complottista. Io ho sempre vaccinato i miei pazienti, anziani, extracomunitari, quando si poteva”.

La dottoressa ha riportato, inoltre, di aver assistito a reazioni strane ai vaccini da parte di alcuni suoi pazienti.

“Tutte le persone che sono venute da me avevano patologie molto serie. I pazienti venivano molto bene ascoltati su tutte le loro problematiche – ha sottolineato – . Ho avuto pazienti con tumori comparsi un mese dopo la seconda dose e poi subito morti. Se fosse stato possibile fare loro un’esenzione io l’avrei fatta”.

Ammesso di aver fatto “false vaccinazioni e buttato via i vaccini”, la dottoressa si è soffermata sul caso Madame. “Se Madame aveva patologie gravi? Certo, anche lei le ha avute. Non erano gravissime, ma potevano essere una partenza per cose più grosse dopo – ha fatto sapere, pur essendo costretta a non esprimersi oltre a causa del processo in corso – . Non posso aprirmi di più perché siamo sotto indagine e dobbiamo ancora fare il processo di questa situazione”.

Così a #zonabianca Daniela Tecioiu Grillone giustifica le mancate vaccinazioni ai suoi pazienti. pic.twitter.com/lqlQCqf3mg — Zona Bianca (@zona_bianca) January 15, 2023

