La cantante è indagata e rischia la squalifica dal Festival di Sanremo: nel frattempo a Roma è polemica per il concerto di Capodanno.

La cantante Madame è attualmente indagata con l’ipotesi di falso ideologico. Tra i pazienti della dottoressa Daniela Grillone Tecioiu, infatti, risulta anche la cantante. Il medico è accusato di aver violato le norme sulla vaccinazioni, e Madame è sospettata di aver ottenuto illegalmente il certificato di avvenuta vaccinazione. È quindi a rischio sia la sua partecipazione al Festival di Sanremo sia al concerto di Capodanno previsto a Roma la notte del 31 dicembre. Intervistato a Rtl, Amadeus ha detto la sua.

Madame: a rischio Sanremo, le parole di Amadeus

Intervistato sulla questione da Rtl 102.5, Amadeus ha detto: “In questo momento se devo dare un giudizio col panettone in bocca per una questione seria è poco serio. Io però penso che finché uno non viene dichiarato colpevole è innocente, quindi aspettiamo di vedere cosa succede da qui al Festival. Ad oggi Madame è in gara e mi auguro tutto vada per il meglio da qui al Festival. Anche perché sarebbe un peccato che il pubblico non possa ascoltare la sua canzone”.

La decisione riguardo all’esclusione o meno di Madame dal Festival spetta ad Amadeus, non essendo la cantante una dipendente Rai. Per il momento il conduttore non si sbilancia troppo, aspettando aggiornamenti sul caso. L’inchiesta è stata aperta e portata avanti dal Comune di Vicenza e si attendono sviluppi.

Nel frattempo, però, in molti hanno anche chiesto l’esclusione della cantate dal Concertone di Capodanno. Flavia De Gregorio, capogruppo della Lista Calenda al comune di Roma dice: “Il rischio è che passi un messaggio sbagliato. In attesa che i fatti che stanno emergendo trovino conferma, sarebbe forse più opportuno, a tutela del Campidoglio e della stessa cantante, rinviarne la presenza”.

Per ora, stando a Reppublica, non sono stati presi provvedimenti e dovrebbe esibirsi normalmente. Madame è ora in silenzio stampa e non ha commentato la vicenda. Su Instagram, ha cancellato tutte le sue foto dal profilo.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG