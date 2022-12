Ilary Blasi è volata dall’altra parte del mondo per festeggiare la fine di questo anno difficile: sui social le foto dal suo hotel 5 stelle a Bangkok.

Questo è stato sicuramente un anno difficile per Ilary Blasi. Dopo il suo divorzio con Francesco Totti, uno dei più chiacchierati degli ultimi tempi, ha dovuto sopportare mesi di gossip sulla sua vita privata, oltre che di accuse e critiche da parte dell’ex marito e da altri volti dello spettacolo. Motivi validi per lasciarsi finalmente alle spalle questo 2022 e festeggiare nel migliore dei modi l’inizio del nuovo anno.

La conduttrice, infatti, si è regalata un viaggio dall’altra parte del mondo, a Bangkok, e sui social condivide le foto dal suo hotel 5 stelle. Ma i fan sono curiosissimi di sapere…chi c’è con lei?

Ilary Blasi: viaggio a Bangkok per il Capodanno

Poche ore fa Ilary ha condiviso su Instagram la foto del suo passaporto, pronta per volare dall’altra parte del mondo. In attesa della prossima edizione di L’isola dei Famosi, la conduttrice si è concessa un viaggio per festeggiare la fine del 2022, a Bangkok, in Thailandia. Le foto dal suo hotel 5 stelle sono mozzafiato, ma in molti sono curiosi di sapere da chi è stata accompagnata in questo viaggio.

Dopo il divorzio aveva evitato di farsi vedere insieme a qualcuno, per evitare che uscissero gossip su tradimenti o amanti. Però, dopo che Totti ha reso pubblica la sua relazione con Noemi Bocchi, anche la conduttrice ha deciso di uscire allo scoperto, ed è stata avvistata insieme a Bastian, nuovo fidanzato tedesco.

Nelle foto pubblicare sui social, però, non c’è traccia dell’uomo. Nelle foto mancano all’appello anche i suoi figli, che solitamente la accompagnano in ogni viaggio. Per ora quindi è difficile capire chi ci sia accanto alla conduttrice in questo viaggio. Chissà se condividerà con i suoi follower a chi darà il bacio allo scoccare della mezzanotte!

