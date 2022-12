Le condizioni di salute di Ratzinger stanno peggiorando: Papa Francesco, durante l’udienza generale, ha chiesto ai fedeli di pregare per lui.

Joseph Ratzinger sta male. A dare la notizia sulle condizioni di salute di Benedetto XVI è stato Papa Francesco durante l’udienza generale di questa mattina. Il Pontefice ha chiesto ai presenti, pellegrini italiani e di tutto il mondo, di pregare per Ratzinger, le cui condizioni di salute si sono aggravate a causa dell’età avanzata.

Queste le parole di Papa Francesco: “Vorrei chiedere a tutti voi una preghiera speciale per il Papa emerito Benedetto, che nel silenzio sta sostenendo la Chiesa. Ricordarlo, è molto ammalato, chiedendo al Signore che lo consoli, che lo sostenga in questa testimonianza di amore alla Chiesa, fino alla fine“.

Ratzinger: le condizioni di salute si aggravano

A confermare le parole del pontefice è stato Matteo Bruni, Direttore della Sala Stampa della Santa Sede. Questa la dichiarazione alle domande dei giornalisti: “In merito alle condizioni di salute del Papa emerito, per il quale Papa Francesco ha chiesto preghiere al termine dell’udienza generale di questa mattina, posso confermare che nelle ultime ore si è verificato un aggravamento dovuto all’avanzare dell’età. La situazione al momento resta sotto controllo, seguita costantemente dai medici. Al termine dell’udienza generale Papa Francesco si è recato al monastero Mater Ecclesiae per visitare Benedetto XVI. Ci uniamo a lui nella preghiera per il Papa emerito“.

Papa Benedetto XVI Hoseph Aloisius Ratzinger

Papa Benedetto XVI è nato il 16 aprile 1927, ha ora 95 anni. È diventato Papa nel 2005, il 256esimo della Chiesa Cattolica. Nel 2013 si era dimesso dalla carica di pontefice, lasciando il posto a Papa Francesco. Da tempo si parla delle sue condizioni di salute, che ad oggi, appunto, risultano gravi.

