Quando si tratta di Chiara Ferragni non si smette mai di parlare e, l’ultimo look sfoggiato, ha creato scalpore sui social.

Chiara Ferragni è un personaggio che divide: o la si ama, o la si odia. Ogni suo movimento crea discussioni e non mette mai d’accordo le fazioni opposte: dall’esposizione dei figli sui social alla beneficenza di Sanremo 2023 passando per i look sfoggiati su Instagram. E, proprio un degli ultimi outfit indossati dalla Ferragni, ha scatenato una serie di polemiche in rete.

Chiara Ferragni, l’oufit che fa discutere

In occasione della festa di compleanno della sorella Valentina, Chiara Ferragni ha partecipato all’evento indossando stivali in latex neri sopra il ginocchio e un mini abito blu trasparente con tanto di cerotti sui capezzoli e culottes nera.

Nulla di nuovo in realtà, la moglie di Fedez si era già mostrata in rete con capi di abbigliamento succinti o trasparenti, ma anche questa volta gli hater non sono riusciti a rimanere in silenzio urlando allo scandalo.

“Sei bella non serve scoprirti così, noi donne dobbiamo imparare ad avere più rispetto per noi stesse e ad esaltare la nostra femminilità senza la necessità di ostentare un corpo semi nudo, questo sarebbe il vero segnale di una autentica evoluzione personale”, le ha fatto notare un utente del web.

Ma se qualcuno ha espresso il suo parere in modo educato, c’è chi ha ricoperto di insulti la Ferragni. “Manca la classe”, “Terribile”, “Povera generazione che imita questo scempio!”, “Con tanti miliardi il buon gusto non si compra”.

Davanti a tutte queste critiche, la reazione di Chiara è stata l’assoluta indifferenza.

