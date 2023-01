Nuova frecciata di Selvaggia Lucarelli a Chiara Ferragni per via dell’annuncio della influencer sulla donazione del suo cachet di Sanremo in beneficenza.

Nelle scorse ore l’annuncio da parte di Chiara Ferragni relativo alla sua volontà di donare in beneficenza ed in particolare all’associazione D.i.Re (Donne in Rete contro la violenza) il proprio cachet di Sanremo 2023. Una decisione importante e meritevole ma che non ha convinto proprio tutti. Infatti, Selvaggia Lucarelli ha prontamente punzecchiato l’influencer riportando a galla diverse “storie in sospeso” del passato.

Selvaggia Lucarelli, la nuova frecciata a Chiara Ferragni

Selvaggia Lucarelli

Nelle stories Instagram di Selvaggia Lucarelli, infatti, sono diversi i riferimenti alla Ferragni e alle sue recenti attività. In primis si parla dell’invito della giovane imprenditrice digitale a fare terapia e prendersi cura della salute mentale cosa a cui la giornalista ha replicato pubblicando proprio il filmato della moglie di Fedez: “La terapia che va fatta soprattutto quando si sta bene, certo. E dovremmo farla tutti, coi soldi suoi magari, e poi ci sono i saldi del suo brand. Ok”.

Ma il nuovo “attacco” è giunto a proposito della donazione in beneficenza del cachet di Sanremo. Qui la giornalista ha voluto dire: “Come avevo ampiamente anticipato la mossa sarebbe stata non rispondere alla finta beneficenza derivata dalle vendite del pandoro ma inventarsi una bella donazione da sbandierare pubblicamente. E ovviamente puntuale come ogni sua mossa mirata a lucidare la reputazione”. E ancora: “Per la cronaca, il cachet di Sanremo per lei sono spicci”, ha concluso la Lucarelli.

Insomma, tra la penna graffiante la giovane imprenditrice non c’è mai un momento di tregua. Anche in questo caso, però, crediamo che la prossima co conduttrice di Sanremo preferirà non rispondere.

Di seguito, invece, il post Instagram della moglie di Fedez relativo alla conferenza sulla sua donazione all’associazione D.i.R.e. (Donne in Rete contro la violenza):

