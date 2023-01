Una foto in totale libertà per Bianca Atzei che si è mostrata senza veli col suo bel pancione dando vita ad una lunga riflessione.

“Ho capito che nessuno può dirti cosa fare e come fare”. Parte da questa prima riflessione Bianca Atzei nel suo ultimo post Instagram che la ritrae totalmente senza veli e, ovviamente, col gran pancione per l’ormai imminente nascita del primo figlio. La cantante ha dato origine ad una serie di riflessioni e ha deciso di condividerle con i suoi seguaci.

Bianca Atzei, lo scatto senza veli e il messaggio

Come anticipato, Bianca Atzei ha voluto mostrarsi in tutta la sua bellezza in questo momento particolare della sua vita a pochi giorni, probabilmente, dal parto del suo primo figlio. La cantante ha scritto un lungo messaggio per accompagnare la foto senza veli: “In questi nove mesi ho capito che nessuno può dirti cosa fare e come fare. Ogni donna è diversa e vive in modo diverso la gravidanza. Le tue emozioni sono sempre in movimento e i tuoi umori oscillano che a volte ti innervosisce ancora di più non poterli controllare”, le sue parole.

“C’è chi ti dice di coprirti la pancia e chi, per fortuna, non si intromette e capisce che sei libera di fare quello che ti senti e ti fa star bene. Nove mesi di autocontrollo, di autogestione. In questi nove mesi ho imparato una me diversa e ho dovuto conviverci anche se molte volte non mi piaceva, non mi piacevo. A volte mi sentivo bellissima, come in questa foto. Più che una foto, è un ricordo di quel momento perfetto. C’è la voglia di far vedere a tutti la forma del mio corpo non pensando di apparire sexy o far la figa, ma solo la voglia di far vedere al Mondo quello che sto creando, quello che un corpo riesce naturalmente a fare, l’immensità di un dono e la forza che una Donna ha nel portare per nove mesi una vita dentro di sé”.

Il messaggio dell’artista si conclude poi così: “Quella luce negli occhi che solo in questi nove mesi ho visto. Non riesco a vedere me nuda, riesco a vedere solo un’anima che protegge un’altra anima ed è qualcosa di incredibile che mai avrei pensato di poter vivere. Grazie”.

