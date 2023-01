Imbarazzo nella Casa del GF Vip dopo un momento di “fin troppo” relax da parte di Sarah Altobello. Ecco cosa è successo.

Ne abbiamo visto sicuramente di peggio in questa edizione del GF Vip. Ma non poteva mancare dopo le varie polemiche, discussioni e flirt, presunti o veri, anche un momento di riposo e relax. Ecco, forse quello che ha visto protagonista Sarah Altobello lo è stato pure fin troppo e ha lasciato senza parole i suoi compagni di avventura nel reality.

GF Vip, cosa ha fatto Sarah Altobello

Alfonso Signorini

Dopo essere stata protagonista di una breve querelle con Attilio Romita, ecco che Sarah Altobello si prende, a modo suo, la scena nella Casa del GF Vip. Infatti, in queste ore, è diventato virale sul web un filmato che la vede protagonista.

Nessuna lite, nessun nuovo amore e neppure alcuna polemica. La donna si è messa in evidenza per un piccolo incidente che poco si addice al bon ton. Alla gieffina è scappato un brutto rumore dalla bocca. Sì, proprio un rutto (scusate la parola!).

Sarah si trovava seduta sul divano affianco a Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro quando, dopo aver canticchiato qualche canzone, si è trovata a fare i conti con un rumore molesto frutto, probabilmente, di una errata respirazione.

Dopo essersi fatta scappare il tutto, la donna si è guardata attorno e ha detto: “Scusate”. Nessuno le ha detto nulla ma la situazione è stata piuttosto imbarazzante. La conferma è stata anche il comportamento della stessa Altobello che si è guardata intorno per capire se qualcuno tra i suoi coinquilini più vicini avesse sentito. In realtà, forse, qualcuno lo ha fatto ma è rimasto senza parole. Un po’ come i tanti telespettatori e seguaci social che hanno diffuso sul web le immagini dei fatti.

Di seguito anche il post su Twitter diventato virale in poco tempo:

Anche il rutto, Sarah Altobello grazie di esisterepic.twitter.com/B5w7bliP5z — Andrea | 紫 💜 Reign (@andreahafame) January 11, 2023

Riproduzione riservata © 2023 - DG