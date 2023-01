Potrebbero esserci novità di cuore per l’ex Amici Alex Wyse. Il ragazzo è stato pizzicato, di nuovo, in compagnia di una giovane donna molto conosciuta…

In tanti se lo ricordano per la partecipazione alla scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi. Adesso Alex Wyse fa parlare non solo per le sue doti canore ma anche per “questioni d’amore”. Dopo essersi lasciato con la Velina di Striscia la Notizia, Cosmary Fasanelli, Alessandro Rina, questo il suo nome completo, sarebbe stato pizzicato con un’altra ragazza…

Nuovo amore per l’ex Amici Alex Wyse?

Coppia Mani Amore

Alex Wyse, nome d’arte di Alessandro Rina, sembra essere di nuovo fidanzato. Dopo la storia con Cosmary Fasanelli, ora velina di Striscia la Notizia, il ragazzo sembra aver voltato pagina.

Da quanto si apprende da diversi media che citano il portale Webboh, pare proprio che il cantante si stia frequentando con un’altra donna. Webboh, infatti, ha ricevuto una segnalazione con una foto proprio di quello che sembra essere Alessandro al Duomo di Milano. Il giovane non era da solo bensì con una ragazza. Di chi si tratta? Della creator Michelle Cavallaro, la quale anch’essa viene da una esperienza televisiva, ovvero Il Collegio 2.

I più informati assicurano che il flirt tra Alex Wyse e Michelle Cavallaro sia iniziato nel corso delle riprese del video del nuovo singolo del ragazzo ‘Mano Ferma’ quando era presente proprio la Tiktoker.

Non solo. I due si sarebbero visti anche a Capodanno quando Alex si è esibito a Chieri ed era accompagnato proprio da Michelle, presente nel backstage.

Di seguito un vecchio post Instagram dell’arista durante un concerto:

