Tale padre, tale figlio. Flavio Briatore felice per quanto sta facendo il giovane figlio Nathan Falco e guardando al futuro ipotizza grandi cose.

Da un abile imprenditore come Flavio Briatore non poteva che nascere un giovanissimo talento che, già a 12 anni, pare avere le idee molto chiare per il proprio futuro. Nathan Falco, infatti, sembra condividere lo stesso occhio per gli affari del padre e non nasconde di voler provare a seguirne le orme.

Flavio Briatore, il giovane Nathan si ispira a lui

FLAVIO BRIATORE

Intervistati da Today in occasione di Pitti Uomo 103 durante la quale hanno presentato la loro capsule collection con il brand Suns Boards, Flavio Briatore e suo figlio Nathan Falco sono stati protagonisti di un simpatico botta e risposta tra presente e futuro.

“Mio figlio l’ha voluta far lui, io non gli metto mai pressione, lui fa le cose che si sente di fare”, ha detto il noto impreditore a proposito della capsule. “A Nathan la moda piace, logicamente un certo tipo di moda. Quindi quando abbiamo deciso di fare questa collaborazione con l’azienda abbiamo studiato i materiali insieme e deciso cosa fare. Lo scopo è viaggiare leggeri”.

Dopo aver parlato ancora della capsule, ecco un momento padre-figlio. Il ragazzo, nonostante la sua giovane età, è uno dei Ceo più giovani al mondo essendo amministratore di un’azienda che crea orsi miliardari in Nft, che “danno accesso a feste esclusive, concierge di lusso, omaggi di lusso e molto altro”.

Un fiuto per gli affari che sembra essere lo stesso del padre. Alla domanda se nel suo futuro ci possa essere una carriera come quella del genitore, il ragazzo ha risposto: “Voglio sperimentare un po’, ma secondo me continuerò quello che fa papà”.

Parole che hanno reso orgoglioso lo stesso Briatore: “Lui è bravo, quindi se come ha detto lui vuol seguire il lavoro che faccio io sono contento. È molto bravo perché conosce già i dettagli e per l’età che ha lo assumerei già adesso”.

Di seguito anche un recente post Instagram con protagonisti padre e figlio:

