Sta meglio Alice Campello dopo lo spavento a seguito del recente parto. Sui social un video che riassume tutte le emozioni di questo momento.

Ha scelto un messaggio di ringraziamento – il primo se si esclude quello del marito nelle scorse ore – con parole al miele a chi le è stato vicino in questo momento e a Dio, Alice Campello dopo lo spavento successivo al parto che l’ha vista finire anche in terapia intensiva. La moglie di Alvaro Morata, dopo essere tornata nella sua stanza, ha pubblicato in questi minuti un messaggio molto intenso su Instagram. Un video ricco di patos e, per fortuna, di grande gioia.

Alice Campello: il video dall’ospedale

ALICE CAMPELLO

“Grazie a tutti per i bellissimi messaggi, per tutti i fiori e per esservi preoccupati per me”. Esordisce così nella didascalia del post Instagram, Alice Campello che dalla stanza dell’ospedale dove è ancora ricoverata dopo il parto della sua Bella, ha scelto di mandare un messaggio molto forte e ricco di emozioni ai fan e non solo.

“Grazie ad ogni singola persona di @clinicanavarra ma sopratutto alla dottoressa Muñoz, al Dr Chiva, Dr Vaquero, Dr Alonso e a tutti i dottori e ostetriche (sopratutto a Maria Victoria e Raquel)”.

Non manca una parola per suo marito Alvaro Morata: “GRAZIE @alvaromorata sei l’amore della mia vita. Il miglior papà che potessi scegliere per i miei figli e il regalo più grande che potesse farmi Dio. Non ho parole per quello che fai ogni giorno per me e per tutto l’amore che mi dai.. mi fai sentire in ogni secondo il centro della tua vita e la tua priorità. Ti amo”.

Nel video che accompagna il post, anche il primo incontro tra la neonata Bella e i suoi fratelli. Alcuni secondi di filmato davvero intensi e ricchi di gioia dopo lo spavento delle scorse ore.

Di seguito il post Instagram con il video che la donna ha voluto condividere con tutti i suoi seguaci e che ha già raccolto tantissime reazioni d’affetto:

