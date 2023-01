Due figli e un altro in arrivo ma anche una lunga serie di conflitti già raccontati in prima linea. Clarissa Ward della CNN fa discutere.

Si chiama Clarissa Ward ed è una nota invitata che ora sta collaborando per la CNN e che segue la guerra in Ucraina. Alle spalle, però, vanta tantissimi altri conflitti vissuti sempre in prima linea e sempre da reporter. Fin qui niente da dire, se non fosse che la donna sia madre, già di due figli, e attualmente sia incinta di un terzo. Proprio l’essere inviata per l’attuale conflitto ucraino e allo stesso tempo in dolce attesa ha generato in queste ore non poche discussioni.

La decisione di Clarissa Ward e le polemiche

Giornalista inviata tg

Giunta al quinto mese della sua terza gravidanza, Clarissa Ward, da pochi giorni, è tornata in Ucraina, precisamente a Kharkiv, sul fronte orientale, per girare uno speciale in vista dell’imminente anniversario della guerra, il 24 febbraio.

In molti non sono in accordo con la sua decisione. A far discutere la scelta della reporter alla quale viene obiettato che le donne ucraine non abbiano scelta (nel mettersi in pericolo) e per questo la accusano di farlo deliberatamente. Cosa che già di per sé sarebbe sbagliata ma che in piena gravidanza è ancora peggio.

Lei, però, come sottolineato a People, ha spiegato: “Può essere impegnativo con i lunghi viaggi e il freddo intenso e devi vigilare sulla cura di te stessa. Ma ricordo a me stessa che migliaia di donne ucraine vivono quest’esperienza ogni giorno”.

E ancora: “Ovviamente, è un’esperienza diversa tornare in Ucraina incinta di 20 settimane. Ma non andrò in nessun luogo in prima linea e il team ha fatto di tutto per individuare tutte le strutture ospedaliere lungo i nostri percorsi”.

Nella sua carriera, la Ward ha seguito, come detto, diversi altri conflitti. Nello specifico – spiega Sky TG 24 – in Medio Oriente e in Russia fino all’Afghanistan dove, nel 2019, è stata la prima reporter occidentale a raccontare la vita nelle aree controllate dai talebani.

Di seguito, invece, un recente post Instagram della donna per l’inizio del nuovo anno:

