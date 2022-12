La compagna di Attilio Romita su tutte le furie dopo le ultime rivelazioni del giornalista sull’interesse per Sarah Altobello.

Si scatena il caos tra gli appassionati di gossip dopo alcuni tweet infuocati di cui si è resa protagonista la compagna di Attilio Romita, Mimma Fusco. La coppia, legata da diverso tempo, è stata costretta a separarsi per la partecipazione dell’ex volto del Tg 1 al Grande Fratello Vip. La compagna del giornalista, già in passato, non aveva esitato a manifestare pubblicamente il suo dissenso per alcuni atteggiamenti poco eleganti di Romita. E, nelle ultime ore, la Fusco è tornata ad essere protagonista del gossip.

Attilio attratto da Sarah, Mimma si infuria: “Co*****e”

Dimenticandosi della presenza delle telecamere, Attilio Romita ha confessato ad Antonino Spinalbese di provare una certa attrazione per Sarah Altobello.

“Ora incomincio ad andare in ansia, ora mi verrebbe voglia di prenderla e portarla nel Van. Fino ad ora per me è stato facile fare il misogino, e ora… – ha ammesso il giornalista – .Mi è bastato uno sfioramento, una cosa, io adesso ce l’ho qua questa cosa, in testa. Ma non la posso proprio fare”.

Le sue parole hanno fatto subito il giro della rete e la reazione di Mimma Fusco non ha tardato ad arrivare. “Portala, divertiti siete perfetti! – ha sbottato la Fusco su Twitter – PS: non aspettare Natale! La pupa e il …ne”.

#Mimmuzza é matura abbastanza per capire che #Attilio non intende passare per un vecchio del tutto "insensibile". Tra maschi capita fare discorsi sessisti, specie se in presenza di un trombatore seriale. Cmq reazione legittima la sua nel definirlo pubblicamente co***ne 👍#GFvip https://t.co/SolImNEPh1 — CampaniaFelix (@AnnerreKB) December 7, 2022

Riproduzione riservata © 2022 - DG