La Prima della Scala di Milano è uno degli eventi più attesi dalla città meneghina: ecco i vip e le autorità presenti per il Boris Godunov di Musorgskij.

Il 7 dicembre è una data importante per la tradizione culturale milanese. La Prima del Teatro la Scala di Milano è un evento imperdibile non solo per i meneghini, ma anche per gli appassionati dell’opera di tutta Italia. Per il 2022 va in scena il Boris Godunov di Modest P. Musorgskij diretto dal regista danese Kasper Holten e interpretato da Ildar Abdrazakov, nei panni del protagonista. Un ruolo fondamentale è affidato anche al coro.

I vip presenti alla Prima della Scala di Milano

Per l’evento che segna l’inizio della stagione alla Scala di Milano sono attesi numerosi personaggi noti e autorità che parteciperanno alla serata.

Tra i nomi illustri del mondo della politica figurano il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la premier Giorgia Meloni e la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen.

Alla serata saranno presenti anche il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, quello del made in Italy Adolfo Urso, delle Riforme Maria Elisabetta Alberti Casellati e il governatore della Lombardia Attilio Fontana.

Grande partecipazione anche dagli esponenti del mondo della cultura. Al Teatro la Scala ci saranno Luca Guadagnino, Stefano Accorsi, Fabrizio Gifuni, Sonia Bergamasco, ma anche i primi ballerini Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko, Martina Arduino e Marco Agostino, Alice Mariani, Roberto Bolle e Beppe Menegatti.

Alla serata sono attesi anche gli scrittori Alessandro Baricco, Fausto Malcovati e Cesare De Michelis. Parteciperanno, inoltre, il sovrintendente della Pinacoteca di Brera James Bradburne, le archistar Stefano Boeri, Mario Botta e Italo Rota, la regista Andrée Ruth Shammah, i vertici della Rai Marinella Soldi e Carlo Fuortes e l’economista Mario Monti.

Non mancheranno i direttori dei principali teatri d’opera del mondo: Alexander Neef dell’Opéra di Parigi, Joan Matabosch del Real di Madrid, Valenti Oviedo del Liceu di Barcellona, Thomas Angyan del Musikverein, Alexander Pereira del Maggio Musicale, Fortunato Ortombina della Fenice, Michele dall’Ongaro di Santa Cecilia, Claudio Orazi del Carlo Felice, Fulvio Macciardi del Comunale di Bologna e Carlo Fontana, sovrintendente della Scala.

Immancabile, infine, il sindaco di Milano Beppe Sala.

-4 to #PrimaScala! Today we show you the costume sketch of Boris Godunov made by costume designer Ida Marie Ellekilde. | Oggi vi mostriamo il figurino disegnato dalla costumista Ida Marie Ellekilde per Boris Godunov.



👉 https://t.co/NlFkLRF1RG pic.twitter.com/3bitadvdvX — Teatro alla Scala (@teatroallascala) December 3, 2022

