Di origine lettone, Timofej Andrijashenko è uno dei ballerini più apprezzati dagli estimatori di danza classica: ecco chi è.

Classe 1994, Timofej Andrijashenko è balzato agli onori della cronaca rosa per aver chiesto alla fidanzata, la collega Nicoletta Manni, di sposarlo davanti agli spettatori dell’Arena di Verona nel corso dello spettacolo Bolle and Friends, in scena il 20 luglio 2022. Primo ballerino del Teatro alla Scala, l’etoile si è fatto così conoscere anche dal grande pubblico diventando un volto noto non solo tra gli estimatori della danza classica.

La biografia e la carriera di Timofej Andrijashenko

Nato in Lettonia nel 1994, Timofej Andrijashenko inizia a ballare da piccolo presso l’Accademia Nazionale Statale di Riga e più tardi si trasferisce in Italia per continuare la formazione al Russian Ballet College di Genova. Qui, Irina Kashkova, comprende subito le sue potenzialità e nel 2009, a soli 14 anni, il ballerino partecipa al Concorso Internazionale di Danza Città di Spoleto vincendo una borsa di studio che gli permette di completare gli studi presso il Russian Ballet College.

Si diploma nel 2013 e da marzo a ottobre 2014 è ballerino aggiunto del Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma, diretto da Micha van Hoecke.

Timofej Andrijashenko raggiunge il grande palcoscenico all’Opera di Roma e, nello stesso anno, vince la medaglia d’oro al XII Moscow Internetional Ballet, massimo riconoscimento per un ballerino di danza classica.

Nel novembre del 2014 è promosso a ballerino del corpo di ballo del Teatro Alla Scala di Milano e nel febbraio 2018 viene nominato Primo Ballerino del Teatro alla Scala.

La vita privata di Timofej Andrijashenko

Era il 2021 quando Timofej Andrijashenko si fidanza con la collega Nicoletta Manni. Dopo un lungo corteggiamento lei cede alle insistenze del ballerino e si innamora.

Il 20 luglio 2022, durante lo spettacolo Bolle and Friends all’Arena di Verona, l’etoile chiede alla compagna di sposarlo. Lei, emozionata, non ha potuto far altro che rispondergli sì sotto gli occhi increduli ed emozionati degli spettatori.

Complice della proposta di matrimonio di Andrijashenko alla Manni è stato Roberto Bolle.

Chi è la fidanzata di Timofej Andrijashenko, Nicoletta Manni

Classe 1991, originaria della provincia di Lecce, Nicoletta Manni è la prima ballerina al Teatro della Scala di Milano.

Diplomata all’Accademia Teatro alla Scala di Milano nel 2009, viene reclutata dallo Staatsballett di Berlino. Qui vi rimane nel 2012, mentre l’anno successivo decide di partecipare alle audizioni per entrare a far parte del corpo di ballo al “Teatro alla Scala”.

Si classifica prima e nel 2014 viene nominata prima ballerina.

3 curiosità su Timofej Andrijashenko

– Ha conosciuto la compagna Nicoletta Manni durante un concorso Teatro Manzoni

– Il suo profilo Instagram conta più di 30mila follower

– Ha chiesto a Nicoletta Manni di sposarlo dopo aver danzato insieme Romeo e Giulietta

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG