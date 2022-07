Proposta di matrimonio tra etoile all’Arena di Verona tra Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko. C’è lo zampino di Roberto Bolle.

Un finale inatteso che solo in pochi conoscevano, forse due. Da una parte Roberto Bolle, colui che ha fatto in modo che il tutto si realizzasse, dall’altra Timofej Andrijashenko, primo ballerino della Scala di Milano che ha chiesto la mano alla sua Nicoletta Manni, altra etoile della danza del Teatro milanese. Il tutto nello scenario dell’Arena di Verona, al termine dello spettacolo e durante gli applausi finali.

Un finale spettacola ed emozionate, ma soprattutto inatteso quello a cui hanno assistito i tantissimi spettatori dello spettacolo andato in scena nelle scorse ore all’Arena di Verona. Sul finire dell’evento replica “Roberto Bolle & Friends”, ecco l’inaspettato gesto del primo ballerino della Scala Timofej Andrijashenko che ha chiesto la mano all’altra prima ballerina, Nicoletta Manni.

Nel pieno degli applausi finali, ecco l’uomo mettersi in ginocchio e tirar fuori l’anello. Tra lo stupore generale, una emozionatissima, e in lacrime, Nicoletta Manni ha detto sì.

Come riportato da Repubblica, c’è anche lo zampino di Roberto Bolle in questo bellissimo gesto.

“Ho iniziato a informarmi per l’anello a maggio. Quando l’ho ordinato non pensavo a una cosa di questo tipo”, ha spiegato il primo ballerino lettone. “Poi parlandone con Roberto (Bolle, ndr), mi ha proposto questa cosa”.

Da quanto si apprende, tutto era studiato nel dettaglio, dal passo a due da ballare, fino al far arrivare entrambe le coppie dei genitori a Verona con tanto di anello per la proposta. Poi, senza farsi vedere nel momento più importante: “Mi hanno dato l’anello e io l’ho passato a Roberto che lo ha consegnato al fratello di Nicoletta, che è uno dei tecnici e ha messo sulla base di uno dei fari del palcoscenico”.

Stupita anche la stessa Manni: “Non sapevo nulla. Ieri per me era già una serata speciale perché danzavamo il duetto di “Romeo e Giulietta” a Verona, all’Arena. Poi ho scoperto che ero l’unica a non sapere”.

Sui social dei ballerini, tantissime stories con le immagini di quel momento. Un sì bellissimo, da veri numeri uno…

