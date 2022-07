Sono stati celebrati in queste ore i funerali di Ivana Trump: presente anche l’ex marito Donald, arrivato però in ritardo.

Sono stati celebrati i funerali di Ivana Trump e l’ex marito Donald non si è smentito neanche in questo caso. L’ex presidente degli Stati Uniti, infatti, è stato autore di una piccola ma importante gaffe essendosi presentato all’evento in ritardo. Come riportato da diversi media americani, infatti, Donald Trump ha tardato di circa 10 minuti, arrivando quando il feretro si trovava già in chiesa, dentro St. Vincent Ferrer a New York.

Funerali Ivana Trump: Donald in ritardo e non solo

Ivana Trump

Come detto, ai funerali di Ivana Trump, il suo ex marito, nonché ex presidente degli Stati Uniti, Donald, è arrivato in ritardo alla messa. Tolta questa piccola ma significatica gaffe, l’uomo è apparso commosso e provato. L’ex numero uno USA era accompagnato dalla consorte Melania, dai figli, Donald Jr., Ivanka ed Eric, e dai nipoti.

A Donald anche il compito di ricordare l’ex moglie e la sua forza: “Non importa quanto fossero difficili le cose o quanto fossero brutte, non cadeva mai. Non si arrendeva mai. È passata dal comunismo alle nostre vite insieme. Non dava nulla per scontato”, le parole di Trump.

Il figlio Eric, 38 anni, ha tenuto un discorso in memoria della madre. Queste alcune delle sue parole: “Aveva intelligenza, bellezza e grinta”. Molto sentito anche il discorso di Donald Trump Jr., che ha raccontato come “negli ultimi anni, con tutti gli attacchi che abbiamo dovuto affrontare, lei è sempre stata la prima persona a chiamare per chiedere se avessi bisogno”.

Anche Ivanka Trump ha voluto omaggiare la mamma: “Mia madre mi ha insegnato a studiare sodo, a lavorare sodo, a comportarmi con dignità e buone maniere”.

Di seguito alcune immagini dei funerali di Ivana Trump condivise su Instagram in alcuni post:

