Alba Parietti si gode la sua bellissima storia d’amore con Fabio Adami e anche sui social non nasconde la grande felicità.

Innamorata come non mai. Alba Parietti sembra vivere una seconda vita grazie a Fabio Adami, manager romano 55enne. La showgirl non ha mai nascosto i suoi sentimenti per l’uomo e, anche di recente, a parole e a fatti, ha voluto spiegare e far capire ai tanti fan che la seguono anche sui social come stia vivendo davvero un “magic moment” a livello sentimentale.

Alba Parietti, la dedica a Fabio Adami

Alba Parietti

“L’amore non ha bisogno di parole, bastano gli sguardi”, ha esordito Alba Parietti su Instagram in un post che la ritrae con Fabio Adami. E ancora: “Ma te lo voglio dire: nessuno mi ha mai reso più felice di te”. L’uomo, come anticipato, è un manager romano di 55 anni con un due figli e due grandi amori alle spalle. Una vita come quella avuta in precedenza dalla stessa attrice e showgirl che era stata sentimentalmente legata a Franco Oppini, padre di suo figlio, poi al filosofo Stefano Bonaga, all’attore Christopher Lambert, al musicista Cristiano De André, nonché al principe Giuseppe Lanza di Scalea.

A quanto pare, però, nessuno di loro era riuscito a darle la felicità che ora Fabio Adami le sta dando. Ulteriore conferma era arrivata anche nelle giornate precedenti con qualche parola rilasciata a L’Estate in Diretta: “Ero una donna graniticamente non disillusa ma ho pensato che la vita mi aveva dato tanto e mi dovevo accontentare. Allora è successo qualcosa che io non mi aspettavo, cioè è arrivato veramente il grande amore della mia vita. Il grande amore non deve chiedere, arriva”. E a quanto pare per lei è arrivato…

Di seguito il post Instagram di cui vi abbiamo parlato con la dedica:

