Iniziata ad Amici, la storia tra Giulia Stabile e Sangiovanni prosegue a gonfie vele anche se ci sono alcuni “ma” con cui fare i conti…

Un amore iniziato sotto i riflettori del noto talent show Amici e che sta proseguendo alla grande nonostante i rispettivi impegni lavorativi. Parliamo della storia tra Giulia Stabile e Sangiovanni, ballerina e cantante ben noti al popolo della tv. La giovane ragazza ha parlato della relazione con l’artista confermando anche quanto detto dall’uomo qualche giorno prima.

Giulia Stabile: convivenza e matrimonio con Sangiovanni

Foto credits: Alessandro Treves

Sebbene le cose tra loro vadano bene, i due ragazzi non nascondono le difficoltà che stanno avendo a portare avanti il loro amore a causa dei rispettivi impegni di lavoro: “Noi in crisi? Questa cosa ci pesava tantissimo, soprattutto all’inizio. Non ci siamo mai sentiti obbligati di dover pubblicare qualcosa sui social. Nel senso che come funziona? Se non pubblichi qualcosa sui social allora significa che siamo in crisi o ci siamo lasciati. Ecco questo mi dà fastidio quando alcuni traggono conclusioni rispetto a cosa possa provare o non provare uno di noi solo in base a quello che mostriamo sui social. Come se fosse sempre e solo quella dei social la verità”, ha spiegato Giulia Stabile a TPI.

Tornando a parlare di come funziona la loro relazione e sull’ipotesi convivenza: “È un po’ difficile andare a vivere insieme ora. Io lavoro a Roma fissa, mentre lui lavora un po’ su, un po’ giù. Poi se lui dovesse scegliere una città in cui vivere sceglierebbe Milano. Io sono molto legata alla mia città, Roma la sento proprio calda. Milano è una città sicuramente bella. Però a me non dà quel calore che mi dà Roma”.

Infine, la giovane Giulia non ha nascosto il sogno di sposarsi come nelle favole, magari proprio col suo Sangio: “Ho conosciuto Sangiovanni a un’età consapevole e sono consapevole che sia per me la persona giusta. Quindi, se me lo chiedi ti dico: ‘Sì, Sangiovanni è la persona con la quale vorrei avere una famiglia’. Matrimonio? Sì, in realtà credo che nell’immagine più fiabesca del matrimonio. Non tanto l’aspetto formale. Mi piace immaginare il giorno in cui, forse, arriverà il momento della proposta o il giorno del matrimonio in cui ci sono tutti i parenti che si commuovono, me compresa. Ti catapulta in una sorta di favola”.

Di seguito un vecchio post Instagram della coppia:

Per la foto in copertina e all’interno del pezzo: credits, Alessandro Treves

