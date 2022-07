Il cantante rivelazione di Amici racconta come va la storia d’amore con Giulia Stabile e poi parla della sua vita prima del talent.

In occasione di un’intervista al Corriere della Sera, Sangiovanni parla della storia d’amore con Giulia Stabile. Dopo Amici la coppia è rimasta insieme tra gioie e dolori, ma come stanno le cose ora? A rivelarlo è proprio il cantante che parla anche del suo passato, della depressione e dell’ambiente difficile in cui è cresciuto.

Le dichiarazioni di Sangiovanni su Giulia Stabile

Come riporta Blogtivvu, Sangiovanni racconta del suo passato e dell’ambiente in cui è cresciuto: “Sono cresciuto in un contesto in cui c’erano tanti schemi mentali e barriere, a partire dalla scuola. Vengo da Grumolo delle Abbadesse, un paesino di 3.000 persone in Veneto; lì le persone non hanno una mentalità così aperta e io ho sempre combattuto queste chiusure più le vedevo e più non mi piaceva, anche perché le cattiverie le ho subite molte volte e non voglio che per colpa mia le subiscano altre persone.”

Su Giulia Stabile dichiara: “Mi dà tanto, mi fa stare bene, mi vuole molto bene: è bello essere voluti bene ed è bello anche ricambiare il bene quando te ne vogliono così tanto. Per certi versi è difficile vivere una storia normale perché siamo personaggi pubblici, ma cerchiamo di viverci la nostra relazione come se fossimo due ragazzi che non fanno questo mestiere e che vogliono solo volersi bene e aiutarsi reciprocamente.“

Sul periodo della depressione, il cantante racconta: “Ho iniziato a fare musica in un momento buio, ho pensato che la musica mi salvasse, e l’ha fatto. Ma poi a un certo punto mi sono sentito come prima – ha spiegato il cantante – in un periodo non dei migliori, e la musica c’era. Significa che ci saranno sempre momenti in cui si cade, e non c’è da vergognarsi. Nei momenti no mi chiedevo: c’è chi non ha la mia fortuna, perché perdo il tempo a stare male?“

