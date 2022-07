La nuova fiamma di Francesco Totti è stata costretta a mantenere un basso profilo, dopo la separazione del calciatore da Ilary Blasi.

Noemi Bocchi, nuova fiamma di Francesco Totti, è stata costretta a togliere il nome dal citofono di casa sua. Sembra che la donna stia sparendo dai radar dei paparazzi e anche dagli ambienti mondani che prima frequentava. Dopo la separazione del calciatore e Ilary Blasi, la Bocchi sta mantenendo un profilo basso, per eludere l’interesse mediatico su di lei.

Noemi Bocchi sparisce dai radar e mantiene un basso profilo

Francesco Totti

La presunta amante del calciatore ha reso privato il suo profilo Instagram, limita le uscite e cerca di mantenere la sua privacy a tutti i costi. A dare la notizia è Il Messaggero in cui si legge: “Per evitare altri gossip, da quando è scoppiato il caso sta limitando al massimo uscite e occasioni mondane. Negli ultimi mesi si è vista molto poco, sempre a causa dei troppi occhi puntati addosso. Ultimamente quando veniva a prendere i bambini all’uscita da scuola non scendeva più neanche dalla macchina“.

Come se non bastasse per evitare visite indesiderate, Noemi Bocchi avrebbe tolto anche il nome dal citofono della sua casa; starebbe mantenendo un basso profilo per evitare il gossip e i paparazzi. A dare conferma di una relazione tra lei e Totti ci hanno pensato i paparazzi di Chi, che hanno immortalato “il Pupone” davanti la sua casa. Da lì, l’interesse mediatico sulla loro storia è cresciuta sempre di più fino a quando la nuova fiamma del calciatore ha dovuto prendere provvedimenti più consistenti.

