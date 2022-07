Giorgio Mastrota pronto al grande passo con la sua Floribeth Gutiereez. Dopo 10 anni insieme, arrivano le nozze…

Finalmente il grande passo. Giorgio Mastrota ha annunciato che molto presto si sposerà con la sua Floribeth Gutiereez. Dopo 10 anni insieme, la coppia ha deciso di compiere finalmente l’atto finale per diventare marito e moglie.

Giorgio Mastrota si sposa con Floribeth Gutiereez

Giorgio Mastrota

Il re delle televendite è pronto a diventare un fedele marito. Molto presto, Giorgio Mastrota e Floribeth Gutiereez si diranno il fatidico ‘sì’. Ad annunciarlo è stato lo stesso volto noto dello spettacolo che dopo 10 anni di fidanzamento con la sciatrice e alpinista professionista con cui ha avuto due figli, Leonardo, di quattro anni, e Matilde, di nove, ha finalmente optato per il grande passo.

Mastrota, parlando a Nuovo, ha rivelato che entro Natale ci saranno le nozze: “Celebreremo le nozze dopo 10 anni insieme e sono davvero molto contento”, le parole del volto noto della tv italiana che non è entrato nei particolari ma ha spiegato come il matrimonio sarà molto intimo con una festa tranquilla in un agriturismo di un amico in alta quota. Se la location è già stata scelta, manca ancora, invece, una data precisa per le nozze.

Alla cerimonia, però, non ci sarà la sua ex, Natialia Estrada, nonostante i buoni rapporti tra i due mantenuti per il bene della loro figlia Natalia Junior: “Siamo in ottimi rapporti, ma io non sono certo come Flavio Briatore le cui ex vanno tutte d’accordo”, ha commentato in tono ironico l’uomo. “Non abbiamo rotto i ponti, però non siamo così amici da sentirci sempre. Viviamo in due mondi separati”.

A questo punto, non resta che attendere ancora qualche tempo per saperne di più sulla data del grande evento. Intanto, vogliamo fargli i nostri migliori auguri…

