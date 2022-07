La splendida Carolina Marconi, dopo le problematiche di salute, si mostra stupenda sui social in vacanza e incanta i suoi fan.

Ha raccontato a più riprese di aver lottato e di combattere ancora oggi con i postumi del tumore, ma oggi Carolina Marconi ha deciso di sorridere alla vita e di mostrarsi in tutta la sua bellezza. Eccola sui social, in bikini, a godersi un momento di serenità ritrovata insieme al compagno e ad una coppia di amici.

Carolina Marconi bellissima al mare

Carolina Marconi

Nonostante le difficoltà che le si sono palesate davanti, Carolina Marconi non ha mai smesso di sorridere alla vita. Non lo ha fatto neppure al momento di dover fare i conti contro il tumore che l’aveva colpita. In quell’occasione aveva lottato con le unghie e con i denti vincendo poi la battaglia.

Adesso, dopo tanta sofferenza e momenti di debolezza, eccola modella stare meglio e presentarsi più in forma che mai ai suoi tanti fan sui social che non l’hanno mai dimenticata cercando di sostenerla in ogni momento passato. La donna si sta godendo l’estate il più possibile, cercando di essere spensierata e serena insieme al suo compagno e ad alcuni amici. Si trova a Formentera dove le temperature si fanno evidentemente bollenti: “Sii felice per questo momento. Questo momento è la tua vita… io me la godo tutta”, le sue parole nella didascalia del post che contiene diverse foto.

Nelle immagini, Carolina si è mostrata, come anticipato, in perfetta forma. Curve sinuose e mozzafiato con un fisico davvero perfetto. La cosa più importante, però, è il sorriso che la donna pare avere finalmente ritrovato grazie anche al suo Ale che nei commenti ha voluto scrivere: “Che ne sanno gli altri…”.

Tantissimi poi i commenti dei fan che l’hanno sostenuta e sono stati molto felici di vederla finalmente in pace e serena.

Di seguito il suo post su Instagram:

