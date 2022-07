Jovanotti protagonista di un bellissimo gesto per sua moglie durante l’ultimo concerto del ‘Jova Beach Party’.

Nelle scorse settimane si era tanto parlato di Jovanotti e del piccolo fuoriprogramma subito da sua moglie Francesca che, per qualche istante, non era stata fatta passare verso il palco dove si doveva esibire suo marito da un buttafuori che non l’aveva riconosciuta. Adesso, la coppia torna alla cronaca per un tenero episodio avvenuto proprio in occasione dell’ultimo concerto del ‘Jova Beach Party’, il tour estivo dell’artista.

Jovanotti, il gesto per la moglie diventa virale

Jovanotti

Il recente concerto di Jovanotti, uno degli artisti che ormai da anni è davvero tanto seguito, non solo per la musica che propone ma per il vero spettacolo dei suoi eventi, ha avuto anche un plus “d’amore”.

Infatti, in uno degli appuntamenti del ‘Jova Beach Party’, il cantante toscano si è reso protagonista di un gesto romantico nei confronti della moglie, Francesca Valiani. Un qualcosa che non è certo passato inosservato, ai presenti ma anche ai tanti fan che hanno poi potuto vedere sui social quanto accaduto.

Jova, durante la canzone “A te”, dedicata nel 2008 proprio a sua moglie, ha cantato con grande emozione come sempre ma poi ha anche deciso di dirigersi verso la sua Francesca per un tenero bacio davanti a migliaia di persone.

Durante l’esibizione si vede chiaramente Lorenzo allontanarsi dal centro del palco e, con fare anche un po’ emozionato, raggiungere la moglie che lo guarda sognante. Pochi secondi ed ecco il bacio, ripreso dai presenti e anche dalle telecamere per i maxi schermi.

In realtà la donna non è stata ripresa perché l’attenzione era sul cantante e, in un certo senso, anche su sua figlia Teresa che era lì al suo fianco che è parsa molto emozionante.

Ovviamente, il gesto di Jovanotti non poteva passare inosservato e sui social, in modo particolare su TikTok, le immagini sono diventate virali regalando ai tanti fan grande emozione.

Di seguito invece un altro post Instagram del cantante:

