A 27 anni dal successo ottenuto con Non è la Rai, Ilaria Galassi ha rivelato di lavorare oggi come badante.

Sono ormai lontani i tempi in cui era una delle showgirl più promettenti di Non è la Rai: Ilaria Galassi, che fino a poco tempo fa lavorava in un salone di parrucchieri, ha confessato di fare la badante per una signora di 90 anni. “Lo faccio perché è quello che facevo sempre con mia nonna, ma non voglio neanche essere pagata”, ha confessato l’ex stellina a Fanpage, e ancora:

“Mi trasmette pace. Oggi la vita è frenetica, si pensa spesso ai soldi e lei mi dice: “Guarda che i soldi non c’erano neanche ai miei tempi. C’era solo lo stipendio di mio marito, che non guadagnava tantissimo, ma siamo stati bene lo stesso”.

Ilaria Galassi lavora come badante

Ilaria Galassi non pensa più alla carriera tv e oggi sembra aver trovato la serenità accanto a una signora di 90 anni per cui lavora come badante. L’ex volto di Non è la Rai fino a poco tempo fa lavorava in un salone di parrucchieri – aperto con il suo compagno, Daniele Brunone – che purtroppo ha dovuto chiudere a causa della pandemia da Covid. “L’affitto era altissimo e, nonostante ci fosse il Covid, noi dovevamo pagarlo. Abbiamo dovuto fare una scelta”, ha confessato l’ex showgirl a Fanpage.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG