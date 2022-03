Scopriamo cosa c’è da sapere su Ilaria Galassi, una delle ragazze più amate di Non è la Rai: dal flirt con Pietro Taricone all’aneurisma.

Ilaria Galassi è stata una celebre showgirl e ballerina che per anni ha fatto parte dello show di Gianni Boncompagni, Non è la Rai. Scopriamo cosa c’è da sapere sulla sua carriera tv, sugli episodi che hanno segnato tragicamente la sua vita e su quelli che l’hanno riempita di gioia (come la nascita dei suoi due figli).

Chi è Ilaria Galassi: la carriera

Nata a Avezzano (in Abruzzo) il 10 luglio 1976 (sotto il segno zodiacale del Cancro), Ilaria Galassi è una ex modella e showgirl. Ha debuttato in tv nel 1990 come ragazza pon-pon di Domenica In e nel 1991 ha preso parte a Non è la Rai. Nello stesso periodo ha conseguito la maturità presso un istituto magistrale e, nel 1993, ha lavorato come interprete di alcuni fotoromanzi.

Ha lavorato anche come fotomodella ed è stata una delle veline di Striscia la Notizia (ma è stata presto sostituita a causa di un incidente d’auto che le ha procurato gravi danni ad una gamba). Nel 1999 ha lavorato nel corpo di ballo di Zelig – Facciamo cabaret e di altri programmi tv. A partire dagli anni 2000 è stata spesso ospite di alcuni famosi programmi televisivi (come il Maurizio Costanzo Show, Buona Domenica e molti altri). Dopo aver detto addio alla tv ha lavorato presso il salone di bellezza del suo compagno, Daniele Brunone.

Ilaria Galassi: la vita privata

Da giovanissima ha avuto una liaison con Pietro Taricone, concorrente della prima edizione del Grande Fratello.

Nel 2000, alla vigilia di Natale, Ilaria Galassi ha avuto un’aneurisma di cerebrale per cui è stata costretta a sottoporsi a un delicato intervento chirurgico. Fortunatamente la modella è riuscita a riprendersi completamente, ma per un lungo periodo è stata costretta a rinunciare alla sua carriera nel mondo della moda e della tv.

“Sono stata male, in coma. Ho visto la morte in faccia. Quando ho avuto il malore, ero con Roberta Carrano (anche lei nel cast di Non è la Rai). Mi ha salvato la vita chiamando il 118. Senza di lei sarei morta. Il dopo è stato ancora più difficile dell’intervento. Non ricordavo più niente, prendevo barbiturici, ero sedata. L’aneurisma aveva compromesso il linguaggio e la memoria. Ci ho messo tre anni a riprendermi“, ha confessato a noidegli8090.com.

Nel 2004 ha avuto il suo primo figlio, Rocco. Nel 2015 ha avuto un altro figlio, Riccardo, insieme al compagno hair stylist Daniele Brunone.

Ilaria Galassi: chi è il compagno Daniele Brunone

Daniele Brunone, compagno dell’ex showgirl, lavora come hair stylist. Non è noto dove sia nato né dove lui e Ilaria Galassi abitino.

Ilaria Galassi: le curiosità

– Antonella Mosetti è stata una delle sue più grandi amiche.

– Ha sempre avuto un ottimo rapporto con Gianni Boncompagni.

– Ha confessato di aver vissuto molto male la notizia della scomparsa di Pietro Taricone: “È stata una cosa bruttissima”, ha dichiarato a Fanpage.

– Sogna di partecipare un giorno ad un reality show.

– Ama condividere con i fan su Instagram i retroscena della sua carriera e della sua quotidianità.

