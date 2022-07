Marracash e Elodie sembrano aver ritrovato la complicità, ma lui ha spiegato che la loro non sarebbe una coppia “come la intende la gente”.

Al Corriere della Sera Marracash ha svelato alcuni retroscena sul rapporto con Elodie, con cui negli ultimi tempi è stato spesso avvistato insieme. La cantante ha recentemente dichiarato che per lei “nessuno sarà mai all’altezza” del Marra, mentre lui ha specificato al Corriere della Sera:

“Il nostro rapporto non è una relazione come la intende la gente là fuori, abituata a incasellare tutto”.

Marracash

Marracash: la verità sul rapporto con Elodie

Marracash e Elodie non amano le etichette e così, dopo la loro rottura e il loro presunto ritorno di fiamma, i due hanno specificato di aver mantenuto buoni rapporti e di non volersi definire una coppia. Nonostante questo la cantante sembra essere più innamorata che mai del rapper, e infatti durante la sua ultima intervista a La Confessione di Peter Gomez, ha affermato:

“Io sono innamoratissima ovviamente, è la persona che amerò di più in tutta la mia vita sicuramente ed è una grande fortuna. Non è detto che capiti. Io l’ho capito adesso cos’è l’amore”. Tra i due ci saranno ulteriori sviluppi in futuro? Quando si sono lasciati Elodie ha anche detto di non vedersi un domani con un figlio avuto insieme a Marracash.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG