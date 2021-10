Elodie racconta alcuni aspetti della sua relazione con Marracash nel corso di un’intervista rilasciata a Vanity Fair, e parla anche delle sue idee sulla maternità.

Elodie ha voluto raccontare alcuni frammenti di sé nel corso di un’intervista rilasciata a Vanity Fair, smentendo prima di tutti le voci di corridoio che la volevano in crisi con il rapper Marracash: “È stimolante e faticosa” ha dichiarato, riferendosi appunto alla relazione con l’artista. “Questo mestiere crea degli alti e bassi. Siamo molto diversi, io più leggera, lui è come se scrivesse con il sangue. Mi piace questa diversità. Le storie d’amore vanno tutte inventate, non ci sono schemi”.

Quindi è confermato, non c’è nessuna crisi tra Elodie e il fidanzato, e i fan della coppia possono decisamente dormire sonni tranquilli. La cantante ha anche voluto condividere alcune delle sue idee circa il concetto di maternità, e il modo in cui ha intenzione di affrontarlo: ““Oggi non voglio figli perché non accetterei di essere deludente. Ho paura: non so se ho gli strumenti per dare loro abbastanza. Essere genitori è la cosa più difficile”. Il suo è un pensiero che, senza ombra di dubbio, denota una grande maturità e consapevolezza di sé: nulla le vieta, in futuro, di acquisire la sicurezza di cui necessita per mettere al mondo un figlio.