Soleil Sorge provoca Manuel Bortuzzo, che cede alle avances dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e le sussurra parole tenere: Lulù, nel frattempo, si lascia consumare dalla gelosia.

Pare che all’interno della Casa più spiata d’Italia non si possa davvero mai stare tranquilli: scherzi, tranelli, litigi, cospirazioni e alleanze… Non c’è davvero un attimo di pausa per i concorrenti. I protagonisti dell’ultimo conflitto registrato dalle telecamere del GF Vip sono Soleil Sorge, Manuel Bortuzzo e la principessa Lulù. Se infatti è vero che la relazione tra questi ultimi due stesse giungendo ai capitoli finali, ci ha pensato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne a scrivere a caratteri cubitali la parola ‘FINE’.

Soleil, infatti, ultimamente si è avvicinata a Manuel Bortuzzo con alcuni gesti provocatori. Su tutti, quello che più ha mandato in escandescenze Lulù è stato un siparietto in cui l’influencer ha cominciato a imboccare il nuotatore con modi di fare piuttosto maliziosi. Che le avances di Soleil siano una ‘trappola’ o nascano da sentimenti veri, non ci è dato saperlo (o almeno, non ancora). Ciò che è certo è che Manuel ci è cascato in pieno: in un momento di intimità con l’influencer, infatti, le sussurra “Sei bellissima, mi fai emozionare“.

Lulù, com’era prevedibile, non ci ha più visto e si è lasciata andare a un furioso attacco di gelosia. Probabilmente il suo obiettivo era quello di attirare nuovamente l’attenzione di Manuel, che però ha ignorato completamente la scenata… Come andrà a finire?