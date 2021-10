In questi giorni le condizioni di salute di Manuel Bortuzzo sono peggiorate e il nuotatore è stato messo in isolamento per questioni di sicurezza e per farlo stare più tranquillo.

Manuel Bortuzzo ha riscontrato qualche problema di salute facendo preoccupare fuori e dentro la Casa del Grande Fratello Vip 6. I sintomi sono incominciati sabato e da quel momento il nuotatore è stato messo in isolamento dagli altri coinquilini per una maggior sicurezza. Lascerà la casa?

Manuel Bortuzzo: febbre e cistite per il nuotatore

Da sabato 2 ottobre, Manuel Bortuzzo ha la febbre a 38.5° e fastidi a causa della cistite. Il provvedimento per ora preso dal GF Vip è quello di farlo stare più tranquillo e isolarlo in una sua stanza privata. Il nuotatore nel corso della notte ha dormito insieme a Lulù che gli ha tenuto compagnia. Le sue condizioni attuali non sono state ufficializzate ma da qualche indiscrezione sembra che la febbre si stia abbassando pian piano. Se le cose non dovessero sistemarsi, Manuel non disdegna l’idea di uscire dalla Casa per poter fare i dovuti accertamenti. Per ora la situazione sembra piuttosto stabile e non ci sono stati allarmismi. Nelle prossime ore ci saranno sicuramente degli aggiornamenti sullo stato di salute di Bortuzzo.