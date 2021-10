Sembra proprio che Soleil Sorge stia provocando alcuni inquilini della Casa, la bella influencer si è avvicinata ad Alex Belli nelle ultime ore, cosa succederà?

Negli ultimi giorni, ad essere al centro del gossip e dell’attenzione della Casa del Grande Fratello Vip 6 è sicuramente Soleil Sorge. Non solo per l’accusa di razzismo, ma anche per i suoi flirt o avvicinamenti con alcuni inquilini. Dopo Manuel, arriva Alex Belli con cui la gieffina sembra essere molto “in confidenza”.

Soleil e Alex Belli c’è del tenero? Ecco casa è successo nella casa

Dopo aver provocato Manuel Bortuzzo imboccandolo in modo “ammiccante”, Soleil Sorge si avvicina ad un altro inquilino: il modello Alex Belli. Durante una festa organizzata dal GF, i due hanno ballato in modo molto complice e si sono rivelati dei dettagli che fanno pensare a qualcosa di più. Dopo un ballo sfrenato, i due si siedono a parlare e ricordano in modo nostalgico la prima volta che si sono incontrati: “Certe cose si sentono a pelle immediatamente. Ci siamo parlati tre secondi” così dichiara l’influencer italo-americana ad Alex. Anche il bel modello sostiene di aver sperato di rivederla e a queste parole Soleil gli dice senza mezzi termini: “Non vedo l’ora di avere l’opportunità di vederci fuori di qua. Sono veramente felice di averti avuto qua.” In questo avvicinamento in molti ci vedono una strategia da parte dei due concorrenti per far parlare di loro, sarà vero? Intanto non ci dimentichiamo che Alex Belli è felicemente sposato Delia Duran che potrebbe non prenderla bene.