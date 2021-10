Emma Marrone ha fatto degli auguri speciali a Stefano De Martino per i suoi 32 anni, il gesto d’affetto non è passato inosservato e il web scatena una pioggia di like.

Ieri, domenica 3 ottobre, Stefano De Martino ha compiuto 32 anni. Il ballerino e presentatore tra i tanti auguri su Instagram, ne riceve uno da una persona davvero speciale: Emma Marrone. Dopo una travolgente storia d’amore, il gesto della cantante ha fatto impazzire i fan che hanno inondato il suo commento di like affettuosi.

Emma Marrone fa gli auguri a Stefano De Martino: dopo un periodo brusco torna il sereno?

La storia tra Emma Marrone e Stefano De Martino è molto conosciuta per aver fatto scalpore all’epoca dei fatti. Il triangolo tra la cantante, il ballerino e Belen Rodriguez ha sicuramente riempito le pagine di gossip per diverso tempo e fatto parlare parecchio. I fan si sono appassionati alle vicende che vedono Emma “lasciata” da Stefano per Belen di cui il ballerino si era follemente innamorato e dalla quale ha avuto il figlio Santiago. Dopo un periodo brusco tra i due dovuta alla sofferenza della Marrone per la fine della relazione, sembra tornato il sereno. In un post su Instagram per il suo compleanno, il ballerino pubblica una foto in cui tiene in mano le candeline dei suoi anni e tra i commenti spunta quello di Emma: “Auguri Ste”. Il gesto è stato ricambiato con un grazie di Stefano e tantissimi like per il gesto affettuoso tra i due. Ecco il post: