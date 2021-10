Paola Turani non ha ancora partorito andando oltre la scadenza e il web già parla di gravidanza anomala, la modella replica con un post sui social.

Paola Turani è alla 40esima settimana, ha superato la scadenza prevista per la nascita del bambino e questo ha scatenato una serie di commenti sullo stato della sua gravidanza. A mettere le cose in chiaro è la stessa modella, che su Instagram, chiarisce che il suo stato è normalissimo per una donna incinta.

Paola Turani replica a chi polemizza sulla lunghezza della sua gravidanza

Su Instagram, Paola Turani tiene sempre aggiornati i follower sullo stato della sua gravidanza. In una foto aveva infatti annunciato di essere entrata nella 40esima settimana e di essere arrivata alla scadenza prevista dal medico. Come spesso accade, il bambino non è ancora pronto a nascere e sul web si sta scatenando il panico e la “polemica” sul fatto che la gravidanza sia anomala.

Con un post accompagnato sempre dal consueto scatto con il pancione, la Turani dichiara: “Stamattina ho letto questa frase: “PASSATA LA 40º SETTIMANA NON SEI OLTRE IL TERMINE, SEI SEMPLICEMENTE ANCORA INCINTA!” e l’ho voluta riportare per tranquillizzare chi è preoccupato/a o stranito/a tanto da definirla: “la gravidanza più lunga della storia” Non c’è nulla di strano, bisogna solo portare pazienza, ogni bambino ha bisogno del suo tempo, ma vi assicuro che andare oltre il termine previsto è del tutto normale (specialmente con la prima gravidanza) Mamme “oltre il termine” mi sentite?! Confermate anche voi?”. Ecco il post: