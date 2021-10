Chiara Ferragni conquista la copertina della prestigiosa rivista Vogue Italia, per l’influencer è un traguardo che sogna fin da quando è bambina.

Chiara Ferragni appare sulla copertina di Vogue Italia e con orgoglio pubblica un post in cui ripercorre la sua carriera. Un traguardo importante per l’influencer che ha iniziato da un piccolo blog diventando una delle influencer e imprenditrici italiane più importanti.

“Un sogno che si avvera”, così definisce Chiara Ferragni il traguardo di essere sulla copertina della prestigiosa rivista Vogue Italia. Fin da piccola l’influencer ha la passione per la moda che coltiva giorno per giorno partendo da un piccolo blog per diventare quello che è ora. Ormai, “l’occhio” di Chiara è diventato un’icona di moda e l’ha portata a raggiungere anche questo successo. Nel post ufficiale della copertina, la Ferragni dichiara:

“12 anni fa, quando ho iniziato la mia carriera, guardavo Vogue Italia, e il direttore dell’epoca, come un mondo lontano dal mio. Per me era una piccola cerchia di persone creative a cui guardare, soprattutto perché ero solo all’inizio di questo folle viaggio e non avevo connessioni. Le prime sfilate a cui sono stata invitata avevo un invito in piedi, da cui non si vede gran parte della sfilata, mentre le persone importanti erano sedute in prima fila. Oggi, essere sulla copertina di Vogue Italia @vogueitalia è un traguardo che fa sentire orgoglioso di quella bambina che ha aperto il suo piccolo blog nel 2009. È un sogno che si è avverato dopo tanti sacrifici e duro lavoro.” L’influencer continua: “Per questa copertina speciale voglio davvero ringraziare @franragazzi e tutto il team giovane ed entusiasta dietro questo lavoro. Grazie al duo di fotografi @scandebergs e all’incredibile senso della moda di @poppykain. Questa non è la mia prima copertina di Vogue ma lo è uno dei più preziosi. La copertina uscirà in edicola giovedì 7 ottobre”. Ecco il post: