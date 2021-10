L’ex maestra di Amici, ha scritto un post paranoico e nostalgico sui social che ha destato la preoccupazione dei fa quale sia la ragione non è ancora noto.

Sui social Arisa ha scritto un post nostalgico e paranoico suscitando la preoccupazione dei fan che le hanno scritto commenti affettuosi. Non è chiaro cosa sia successo alla cantante, che sia riferito a qualcosa in particolare o ad una semplice riflessione non è dato sapere ma l’ex maestra di canto non sembra stare bene.

Il post di Arisa che ha preoccupato i follower

“Io non ho paura di piangere. Quando è il momento mi aiuta a smacchiare il mio cuore da acari e pappataci. Poi lo ristendo al sole e si riparte. Sai che me frega di quello che non va? Io penso a quello che va. C’è sempre qualcosa che va, fosse piccola piccola ma c’è.. non diamola per scontata, che quello che non va ruba sempre tutte le attenzioni. Anche noi non siamo una sola cosa, cerchiamo di guardarci con gli occhi di chi ama, almeno noi, sempre. P.s: Non piango mai due volte per la stessa cosa.” Questo è il lungo post che Arisa scrive ai fan, accompagnato da una foto artistica con un retrogusto nostalgico, segnato dalle lacrime dell’artista sul suo volto. Che sia successo qualcosa di importante nella sua vita privata? Ecco il post: