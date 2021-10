Secondo alcune anticipazioni, Gemma riceverà di nuovo il “gavettone” di Tina Cipollari in occasione della prima sfilata di Uomini e Donne.

Secondo le indiscrezioni riportate da Blasting News, in una registrazione di Uomini e Donne Gemma Galgani riceve un’ altra secchiata d’acqua da Tina Cipollari. Non è la prima volta che la dama viene “battezzata” dall’opinionista che proprio non riesce a conciliarsi con la Galgani. Secondo queste anticipazioni, lo scontro avviene durante una sfilata. Come reagirà la dama Galgani?

Ennesimo secchio d’acqua per Gemma durante la prima sfilata

Uomini e Donne è ormai iniziato da un mese e con lui cominciano anche le sfilate. Durante la prima passerella, Gemma riceve una secchiata d’acqua da Tina Cipollari probabilmente a seguito di una performance particolare della dama. D’altronde è risaputo che tra le due non scorre buon sangue e che ogni sfilata è motivo di discussione tra la presentatrice e la dama torinese. Non è la prima volta che arriva la secchiata, e non ha niente a che vedere con la bomba d’acqua che Gemma si è versata nell’interpretazione di Flashdance. Il “gavettone” non ha nulla di simpatico è solo l’ennesimo siparietto tra le due che intrattiene ormai la trasmissione da diversi anni.