Tina Cipollari stronca Ida Platano nei confronti di Marcello, l’uomo che sta frequentando la dama, accusandola di essere troppo “pesante”.

Oggi nello studio di Uomini e Donne al centro della discussione tornano nuovamente Marcello e Ida Platano. Dopo un confronto al centro studio, la dama non è convinta dell’interesse dell’uomo e punta il dito contro il single. A quel punto, interviene l’opinionista Tina Cipollari ed è caos in studio.

Tina Cipollari contro Ida Platano per la sua frequentazione con Marcello: l’opinionista sbotta

Tra Ida Platano e Marcello continuano i dubbi e le discussioni al centro studio. “Non sei convinto, o vuoi continuare o no” così intima la dama che non sente il single abbastanza preso e interessato a lei. Dopo un dialogo tra i due inconcludente, prende la parola Tina Cipollari che definisce Ida “pesante” e dichara: ” Li fai scappare tutti, hai il potere di smontare tutte le relazioni. Metti tristezza e angoscia”. In studio pare un applauso di approvazione verso l’opinionista e Marcello per farle capire il suo punto di vista, fa riferimento ad un episodio: “Ci siamo baciati e dopo la sigaretta mi hai detto che mi sentivi trattenuto”, a questa dichiarazione Tina rimprovera Ida facendo capire che dovrebbe essere più leggera e meno opprimente verso l’uomo.