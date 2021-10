L’attore turco, Can Yaman è approdato a Palermo per le riprese di una fiction, accolto dalla folla venuta ad acclamarlo per tutta la città.

Can Yaman è approdato a Palermo per girare sul set, la folla lo accoglie dall’aeroporto e lo segue sotto la stanza dove alloggia. I fan sono felicissimi di ricevere il loro beniamino nella città e l’attore ne approfitta per salutarli e annunciare degli aggiornamenti su Sandokan.

Can Yaman alloggerà a Palermo per le riprese di “Viola come il mare”

Bellissimi, Can Yaman e l’ex Miss Francesca Chillemi sono pronti per girare sul set della fiction Viola come il mare. L’attore turco è approdato a Palermo dove rimarrà per un mese e la città ha dimostrato tutta la sua vicinanza. Dai video pubblicati su Instagram, Can è sommerso dall’affetto della folla che lo accoglie in aeroporto fino al suo alloggio. Braccia alzate, smartphone pronti a scattare il loro idolo, Palermo è completamente in delirio e Can sembra apprezzare la loro vicinanza. “Già amo Palermo. Abbiamo iniziato bene”. Queste le parole dell’attore che non dimentica di aggiornare sul remake di Sandokan: “Ho fatto un piccolo salto sul set di Sandokan: gli sviluppi mi hanno emozionato un sacco. Prestissimo riprendono gli addestramenti e ora si inizia con il coaching d’inglese!”.