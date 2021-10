Andrea Nicole ha avuto un inizio davvero complicato nel dating show e ora potrebbe peggiorare, Ciprian fa delle dichiarazione poco positive in studio.

L’inizio di Andrea Nicole a Uomini e Donne non è stato affatto facile e dopo lo sfogo della tronista, una nuova delusione sembra fare capolino. Dopo l’esterna con il corteggiatore Ciprian, il ragazzo fa delle dichiarazioni che non fanno pensare bene in studio ed interviene anche Gianni Sperti a mettere in guardia Andrea.

Andrea Nicole e Ciprian escono in esterna ma in studio pensano che lui la stia prendendo in giro

Le scorse puntate, Andrea Nicole ha posato gli occhi sul bel Gabrio con cui sembra esserci una bella alchimia. Alla loro esterna di conoscenza, il corteggiatore Ciprian non sembra prenderla bene e, dopo un chiarimento, Andrea Nicole dice di rivederlo. I due escono insieme ma qualcosa in studio non va nel modo giusto. Dopo essersi avvicinati con abbracci intensi in esterna, il corteggiatore in studio ammette: “Stavo pensando di mollare“. A questa dichiarazione interviene Gianni Sperti che lo accusa di non essere sincero e di essere “troppo preso da te stesso e poco da Andrea”. In studio, i corteggiatori si schierano dalla parte dell’opinionista e Maria De Filippi fa anche notare che Ciprian abbia chiesto di conoscere Roberta. Ma Andrea Nicole prende le difese del ragazzo dagli occhi di ghiaccio che sostiene di essere molto interessato e decide di ballare con lui e continuare la conoscenza. Sta davvero fingendo o l’interesse è sincero e genuino? Intanto Ciprian fa arrivare una rosa in studio per Andrea Nicole visibilmente felice del gesto.