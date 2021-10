Fedez stringe con affetto e amore la sua piccola bambina e pubblica le foto che fanno impazzire il web per la tenerezza.

Fedez condivide con i fan un bellissimo e tenero scatto con la piccola vittoria. La foto addolcisce il web che ammira la bimba tra le braccia del rapper. La scena è dolce e la piccola Ferragnez sembra davvero felice con il suo perfetto completino bianco. Un papà modello Fedez che non manca di condividere momenti speciale con i suoi figli.

Fedez in versione papà tenero: tra le braccia Vittoria, lo scatto che intenerisce il web

“La mia piccola Majin Bu” così scrive Fedez riferito alla sua bambina. La frase fa riferimento a un personaggio dell’anime Dragon Ball che è noto per le sue guance piene, così come la piccola Vittoria. La figlia di Fedez e Chiara Ferragni infatti, incanta il web con le sue fantastiche “guanciotte” che fanno venire voglia di coccolarla. Nelle foto Fedez è un papà modello che stringe con affetto la sua bambina. Fioccano i commenti positivi per Vittoria che è l’ultima arrivata in casa Ferragnez. Leone sarà geloso? Intanto la piccola si gode tutte le attenzioni del papà e dei follower (anche se ancora non lo sa). Ecco il post: