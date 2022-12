La morte di Antonio D’Amico è stata annunciata dal suo manager e amico Rody Mirri. “È morto nella notte Antonio D’Amico, stilista, ex compagno di Gianni Versace. Classe 1959, da mesi combatteva contro una malattia che si è rivelata fatale – ha scritto – . In questo periodo ha sempre dato a tutti un esempio di forza e coraggio. Antonio un anno fa aveva inaugurato la sua nuova linea di abiti sartoriali Principe di Ragada”.

Conosciuto ai più per il lungo amore vissuto con Gianni Versace, fu proprio D’Amico a ritrovare il corpo senza vita dello stilista dopo l’omicidio nella villa di Miami.

In seguito alla prematura scomparsa del designer, lo stilista di origini brindisine aveva rinunciato all’utilizzo delle residenze di famiglia e al vitalizio da 50milioni di lire al mese disposto dal compagno in caso di morte. Antonio D’Amico, infatti, preferì una buona uscita con cui fondò la sua casa di moda.

Negli anni, lo stilista ha mantenuto buoni rapporti solo con Santo Versace che, alla notizia della sua morte, ha commentato: “Antonio ha sempre avuto buoni rapporti con me, nel periodo con Gianni e anche dopo […]Negli ultimi tempi ci eravamo sentiti parecchio, tanto che ero al corrente della sua malattia”.

