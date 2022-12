Tutta la verità di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sulla gravidanza inattesa: la coppia, ex del Gf Vip, si prepara per l’arrivo della figlia Celine.

Il nome della piccola che Sophie Codegoni e Alessandro Basciano aspettano è stato svelato da Alfonso Signorini con una clamorosa gaffe che ha fatto impazzire il pubblico del Grande Fratello Vip. Per nulla infastiditi da quanto accaduto in diretta tv, i futuri genitori hanno raccontato al settimanale Chi come hanno scoperto la gravidanza, ammettendo di non averla affatto programmata.

Sophie Codegoni: “Gravidanza inaspettata”

“Se da una parte è una gravidanza inaspettata, dall’altra il tempismo è perfetto, abbiamo la nostra casa, siamo più tranquilli a livello lavorativo, è arrivata – ha raccontato la ex tronista di Uomini e Donne – . Io ci ho messo una vita e mezza a realizzare il tutto: non credevo per niente al test”.

Quando il primo test le ha rivelato di essere incinta, infatti, Sophie non ci ha creduto e ha preferito comprarne un altro per esserne certa.

“Io ho sempre detto che sarei diventata mamma a vent’anni, ma non intendevo proprio a vent’anni (sorride, ndr) – ha scherzato lei, rispondendo a chi ha criticato lei e Alessandro per aver scelto di diventare genitori dopo pochi mesi dall’inizio della relazione – . […] Ma io credo che non ci sia un’età o un tempo giusto, non puoi sapere quello che ti riserva il futuro. Noi sappiamo che ci amiamo alla follia, che vogliamo stare insieme per sempre e che ci è capitata la cosa più bella del mondo”.

