Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, racconta il periodo più buio vissuto negli anni dell’adolescenza.

Appassionata di musica come al padre, Jasmine Carrisi sta tentando la carriera di cantante e, intanto, si diverte davanti alle telecamere. In questi giorni, infatti, è impegnata con le riprese della serie tv I Carrisi e, raggiunta dal settimanale Chi, si è aperta raccontando uno dei periodi più bui e tristi della sua vita. Già in passato, Jasmine aveva ammesso di essere stata vittima di bullismo, ma non aveva ancora parlato di un episodio in particolare che le ha provocato enorme dolore.

Jasmine Carrisi, il bullismo a scuola e l’odio verso i genitori

“È difficile riavvolgere il nastro, ma come tanti anch’io sono stata bullizzata, derisa, offesa – ha raccontato la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso ritornando ai tempi della scuola – . Insomma, non è stata una passeggiata fin qui”.

La sua mente, quindi, è volata ai periodi delle scuole elementari, quando uno dei compagni la prese in giro davanti a tutti per la situazione della sua famiglia.

“C’è stato un episodio, alle elementari, dove un compagno mi prese in giro davanti a tutta la scuola – alunni, insegnanti, collaboratori scolastici – per la situazione sentimentale dei miei genitori – ha ricordato – . Uno shock perché i miei, fino a quel momento, mi avevano sempre tutelata dal gossip che ruotava attorno alla nostra famiglia”.

“Dal nulla iniziai a odiare tutto: la scuola, lo sport, me stessa. Sognavo, a fasi alterne, di sparire – ha ammesso Jasmine che, in quel periodo, iniziò ad avere un rapporto scostante anche con i genitori – .Ho detestato i miei genitori […]Dopo quel poco simpatico battesimo di fuoco evitavo di accendere la tv e di passare davanti a qualsiasi edicola. Impazzivo all’idea che tutti avessero un’immagine, il più delle volte sbagliata e sgradevole, della mia famiglia”.

Riproduzione riservata © 2022 - DG