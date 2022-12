Tutta la verità di Marco Bellavia sulle crisi avute nella casa del Grande Fratello Vip e sull’ipotesi di una depressione precedente il reality show.

La storia di Marco Bellavia ha coinvolto gli spettatori del Grande Fratello Vip e, per giorni, il suo caso ha fatto chiacchierare giornali e web. L’ex volto di Bim Bum Bam, entrato a Cinecittà dopo un lungo periodo lontano dalla televisione, è stato costretto ad abbandonare il reality show di Canale 5 in seguito a crisi e attacchi di panico scambiati, da molti, come una forma di depressione. A distanza di settimane dall’addio al Gf Vip, Bellavia ha raccontato cosa gli è realmente successo.

“Non sono depresso, ecco cosa mi è successo al Gf Vip”

Ospite di Pomeriggio Cinque, Marco ha spiegato: “Oggi sto molto bene. Sono stato male in quei giorni nella Casa. Non ho un problema di base, come tanti hanno diagnosticato”.

La depressione che, secondo molti, aveva causato l’uscita forzata di Bellavia dal Gf Vip, dunque, sembra non essere la causa delle sue crisi davanti alle telecamere di Canale 5.

“Ho fatto uno studio con uno psichiatra che mi ha detto esattamente cos’è successo – ha chiarito – . Ho avuto un problema fisico e mentale nella Casa perché non ho dormito, ho sbagliato ad approcciarmi alla Casa, proprio fisicamente”.

Il poco sonno, dunque, avrebbe scatenato in Marco Bellavia le reazioni che tutti hanno potuto vedere. “Il non dormire mi ha scatenato queste cose allucinanti, quasi crisi incomprensibili – ha spiegato ancora lui – . Non è nato prima del Grande Fratello, è nato in quei giorni perché all’interno della Casa, non dormendo, ho avuto una serie di crisi di ansia e ti attacchi di panico continui che mi hanno portato a uno scompenso emotivo”.

"Nella Casa ho avuto attacchi d'ansia scatenati dal non dormire la notte"



A #Pomeriggio5, Marco Bellavia ci spega le cause del suo malessere nato al #GFVIP pic.twitter.com/FNeFEaJKuk — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) December 6, 2022

Riproduzione riservata © 2022 - DG