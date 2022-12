Scintille nella Casa del GF Vip tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. Il veneto non sopporta più i comportamenti della coinquilina.

Non mancano le polemiche dopo l’ultima puntata del GF Vip. Protagonisti, questa volta, Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli con l’uomo che non le ha certo mandate a dire alla modella dopo essere finito in nomination anche per via della nomina arrivata da parte della venezuelana.

Daniele Dal Moro contro Oriana Marzoli: le parole

Daniele Dal Moro

Come detto, la situazione bollente arriva dopo la puntata andata in onda in diretta del GF Vip. Daniele Dal Moro non ha apprezzato il comportamento di Oriana Marzoli che, dopo averlo nominato, gli si è avvicinata come se nulla fosse.

Un atteggiamento che il veneto assolutamente non ha gradito e ha voluto sottolineare: “Oriana ti ho già detto che con me tu il rapporto l’hai chiuso definitivamente. Non so più in che lingua dirtelo, io a te non ti saluto più. Vuoi che te lo ripeta di nuovo?”, le parole di Daniele. “Non fare l’amichina”.

La donna, dal canto suo ha provato a sdrammatizzare, ma senza riuscirsci. Anzi, ha provocato ancora di più la reazione del coinquilino.

“E allora non parlarmi. Sei la più falsa di tutti e lo sa tutta Italia. Non servo io per dirlo. Due giorni con Antonino ha fatto una valle di lacrime ed era innamorata del suo ex fino al giorno prima. Ho già detto quello che penso di te in confessionale. Io con te non ci parlo, ma se tu mi parli ti dico tutto quello che penso”, il commento finale di Dal Moro.

Riusciranno i due a trovare una via per il “quieto vivere”? Staremo a vedere…

Di seguito un post su Twitter di un utente con una parte della discussione tra i due concorrenti del GF Vip:

IL DARLING E ORIANA SI SONO DATI UN PEZZO DI CUORE#gfvip#incorvassi

pic.twitter.com/CXq6OBs2Do — tagliaecucipazzeschi 🍿🍂 + 🇧🇷🇪🇸 (@sabrinsky1) December 6, 2022

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG