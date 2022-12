Ancora botta e risposta social tra Chiara Nasti e alcuni utenti che la prendono di mira ogni giorno con insulti e critiche.

Non è certo la prima volta che raccontiamo alcune “scintille” social tra Chiara Nasti e i suoi haters. In questo caso, però, si tratta “solo” di una conferma di ciò che la modella e influencer pensa di chi proprio non la sopporta e la critica senza motivo. Rispondendo ad alcune domande dei fan, la futura moglie di Mattia Zaccagni ha parlato come suo solito in modo molto diretto e spontaneo su diversi argomenti.

Chiara Nasti: le critiche, il matrimonio e…

Chiara Nasti

Dopo aver dato alla luce il suo primogenito, Thiago, Chiara Nasti è stata vittima di numerosissime critiche da parte di tanti haters che non sembrano essere convinti dal modo con cui la ragazza abbia scelto di crescere il suo bambino, almeno fino ad ora.

Molti hanno espresso perplessità anche per via di alcuni shooting fotografici ai quali la neo mamma si è concessa proprio col figlio generando tanta polemica.

Ad ogni modo la Nasti sembra avere le idee chiare e, come sempre, si comporterà come vuole lei, e lei soltanto. Un qualcosa che è stato ribadito con forza ancora una volta: “Ma sinceramente dedico tutto il tempo a mio figlio – ha dichiarato Chiara a chi le chiedeva cosa ne pensasse di chi la critica per il modo di crescere fin qui Thiago -. E ora ho davvero zero tempo me lo toglie tutto nonostante comunque potrei permettermi un aiuto per ora non ne voglio neanche sapere. So che mamma sono quindi nulla mi tocca, poi quello che conta è solo la mia famiglia e il resto (come dico sempre) il nulla mischiato col niente”.

Non mancano anche altre domande sul parto e sul futuro. Tra queste, a proposito di una futura seconda gravidanza, la Nasti ha aggiunto a chi le diceva di volerla rivedere col pancione: “Ahhh, grazie. Ci sposeremo prima perché voglio godermi tutto a pieno. Poi assolutamente…”.

Di seguito un recente post Instagram proprio della ragazza:

