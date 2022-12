La figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, Chanel Totti, è stata presa di mira dagli haters sui social. Tanti insulti ma anche messaggi di sostegno.

Volano parole grosse sui social e nonostante la giovane età, anche Chanel Totti, esattamente come i suoi genitori Ilary Blasi e Francesco Totti, viene presa di mira dagli haters. In queste ore si sono moltiplicati i messaggi di insulti verso la 15enne, criticata per il suo aspetto fisico.

Chanel Totti vittima di body shaming

Come anticipato, esattamente come capita a tanti Vip, anche Chanel Totti sta subendo lo stesso trattamento da alcuni haters. La giovane 15enne è stata ricoperta di insulti sui social. La figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, infatti, dopo aver reso pubblico solo da poco il proprio profilo Instagram, è stata presa di mira da decine di persone che la attaccano per il suo aspetto fisico.

In modo particolare la giovane ragazzina, già molto bella e con atteggiamenti spesso “da star” non piace a tutti, anche a livello estetico. “Sembri una 30enne, fai impressione”, le hanno scritto diversi utenti. “Ma hai le labbra così già ora?”, ha scritto qualche altro.

Esattamente come capitato anche su Tik Tok, le persone hanno fatto riferimento anche a presunti “ritocchini”. Lei si era già limitata a rispondere con delle clip a tono.

In sua difesa, va detto, ci sono stati anche molti commenti: “È solo una ragazzina, lasciatela in pace”, “Meritereste una denuncia”, “Siete solo invidiosi della sua bellezza”.

Di seguito un recente post Instagram della ragazzina dove è possibile leggere le “due fazioni” con diversi commenti pro e contro:

