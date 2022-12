Una brutta vicenda ha coinvolto in queste ore Mike Bird, Michele Merlo. La sua tomba è stata vittima di gesti davvero sconsiderati.

Tanti ricorderanno certamente Michele Merlo, in arte Mike Bird, ex volto di Amici e noto cantante. La sua vita si è interrotta nei primi giorni del mese di giugno 2021 a causa di una leucemia fulminante. A distanza di anni, e con una battaglia legale portata avanti dai genitori per capire se realmente il ragazzo potesse essere salvato, ecco un’altra brutta vicenda. La sua tomba ha subito dei furti.

Michele Merlo: tomba saccheggiata

A raccontare il terribile episodio avvenuto sulla tomba di Michele Merlo, è stata sua madre, Katia Ferrari. La donna ha denunciato dei fatti molto tristi che stanno avvenendo dove suo figlio riposa.

Attraverso alcune storie su Instagram, la madre di Mike Bird ha spiegato che nella tomba del ragazzo ci sono stati dei furti.

La signora ha esplicitamente raccontato la sua amarezza e la grande rabbia per questa situazione che starebbero accadendo nel Cimitero Comunale di Rosà (provincia di Vicenza in Veneto).

Pare che alcuni individui abbiano portato via una tazza e un anello che erano stati messi proprio per Mike. Questi sono gesti davvero molto tristi e hanno provocato la reazione della donna.

“Sono già arrabbiata con questo mondo, dove purtroppo devo e sto sopravvivendo. Ma ancora di più con chi si permette di prendere (rubano) i regali di Michele. Non parliamo dei fiori, ma è sparito un suo anello con una M e oggi mi sono accorta che manca una tazza con un bassotto. Per chi fosse stato: ‘hai fatto un gesto veramente ignobile!!! Devi solo vergognarti!'”, queste le parole della signora Katia riprese da diversi media tra cui Tv per tutti.

Di seguito un vecchio post Instagram della pagina di Mike Bird:

